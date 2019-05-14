2019/05/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مفوضية الانتخابات في ذي قار: تحديث 65 % من سجلات الناخبين في المحافظة

14/05/2019 11:41:00 AM |

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واع / مكتب ذي قار / س .ع

اعلن مــكــتــب المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المـسـتـقـلـة للانتخابات في محافظة ذي قار، الثلاثاء،عن تحديث 65 % من الناخبين بياناتهم خـلال عملية تحديث سجل الناخبين.





وذكر بيان لـ مـعـاون مـديـر مـكـتـب انـتـخـابـات ذي قـار رافــد الـزيـدي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "عملية تحديث سجل الناخبين اسـتـعـدادا لانتخابات مجالس المـحـافـظـات غـيـر المـنـتـظـمـة بـاقـلـيـم لـعـام 2019 سجلت نجاحا كبيرا"، مشيرا الى ان "عملية التحديث شهدت تسجيل 830 الف ناخب بايومتريا من عـدد ناخبي المحافظة الـبـالـغ عـددهـم اكـثـر من مليون و 300 الف ناخب وبنسبة 65 بالمئة من عموم ناخبي المحافظة".

واوضح الزيدي انه "تم توزيع 570 الف بطاقة ناخب للتصويت العام وهي بنسبة جـيـدة جــدا"، مؤكدا أن "المـحـافـظـة فيها 44 مركزا خاصا لتحديث سجل الناخبين".





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