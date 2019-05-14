كوردستان تقطع دابر عصابة كادت تفتح بوابة لـ

2019/05/14 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- نجحت قوات الأمن في اقليم كوردستان في احباط عملية لعصابة ارادت أن تحول اراضي الاقليم الى ممر لتهريب المخدرات من ايران.

واُعتقلت العصابة، المؤلفة من ثلاثة تجار مخدرات، في بلدة عقرة بمحافظة دهوك، وضُبط بحوزتها أكثر من 45 كيلوغراماً من الهيروين.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في بيان صدر الاثنين إن افراد العصابة الثلاثة "أرادوا استخدام إقليم كوردستان كبوابة لنقل المخدرات من إيران".

الى ذلك اعتقلت السلطات سائقاً إيرانياً عند معبر باشماخ الحدودي بين الاقليم وإيران، بينما كان يخبئ كمية من المخدرات داخل مقصورة سرية في شاحنته.

وذكرت السلطات المحلية في السليمانية أن السائق كان يحاول تهريب 888 غراماً من المخدرات إلى إقليم كوردستان.

وكثيرا ما تعلن القوات الامنية الكوردية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات لاسيما عند الحدود مع ايران تماما مثلما هو الحال بالنسبة للسلطات الامنية العراقية لاسيما عند المنافذ الجنوبية للبلاد.

وأعلنت السلطات العراقية اليوم الاربعاء عن اعتقال مسافر ايراني بحوزته كمية من مادة الهيروين ويقدر وزنها باكثر من 20 غراماً.

واُعتقل الايراني في منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وايران.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين بتهمة المخدرات في السجون العراقية، كما لا توجد أي إحصائية حول العدد الإجمالي للمتعاطين.





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