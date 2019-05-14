البناء: الجلسة المقبلة قد تشهد التصويت على الكابينة الوزارية

2019/05/14 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ النائب عن تحالف البناء حسين عرب، وجود اتفاق على تمرير الكابينة الوزارية المتبقية لعادل عبد المهدي، مشيرا الى ان الجلسة المقبلة قد تشهد التصويت عليها.

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