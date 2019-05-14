وزير التعليم: اسباب طارئة وراء تغيير بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

2019/05/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزا وزير التعليم العالي و البحث العلمي قصي السهيل، الثلاثاء، ان تغيير بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إلى “اسباب طارئة”.و قال السهيل في تصريح لوكالة الانباء العراقية ( واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم تغير حتى الان وفق خطتها اي رئيس جامعة او عميد كلية, و ان ما تم تغيره من بعض […]

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