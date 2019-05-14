2019/05/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول تكوين الخلايا النائمة وتفخيخ العجلات لعصابات داعش الارهابي في نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من القبض على احد الإرهابيين في حي الانتصار بالجانب الأيسر من الموصل”.واضافت أن “الارهابي هو مسؤول عن تفخيخ العجلات في غربي نينوى ويعمل حاليا على تكوين خلايا نائمة”، مبينة بأنه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 /1 إرهاب”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسؤول تكوين الخلايا النائمة وتفخيخ العجلات في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسؤول تكوين الخلايا النائمة وتفخيخ العجلات في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).