2019/05/14 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اعلن قسم الامتحانات في المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة عن توجه أكثر من 35 الف تلميذ وتلميذة لإداء الامتحانات الوزارية للصف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه اكثر من 35 الف تلميذ وتلميذة للامتحانات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه اكثر من 35 الف تلميذ وتلميذة للامتحانات في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).