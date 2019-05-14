نائبة: مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية يتضمن نقاط خطيرة ويحتاج لتعديلات واسعة

2019/05/14 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير بهار محمود، الثلاثاء، ضرورة اجراء تعديلات على مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية قبل تشريعه لاحتواءه على نقاط خطيرة تحتاج الى دراسة اكثر من قبل المعنيين والبرلمان بشانها.وقالت محمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “على مجلس النواب ان ينتبه من بعض النقاط الخطرة قبل سن […]

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