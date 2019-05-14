2019/05/14 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اجرام بغداد: اعتقال متهم يمارس عمليات سرقة الحقائب في العاصمة

14/05/2019 12:20:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، من اعتقال متهم يمارس عمليات سرقة الحقائب النسائية بمنطقة الغزالية غربي العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "معلومات وردت الى مكتب مكافحة اجرام الغزالية عن وجود متهم يمارس عمليات سرقة الحقائب النسائية".

واضاف "على الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كاميرات المراقبة تم القاء القبض عليه المدعو وضبط عجلته من نوع اجرة".

وتابع بأنه "بعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة عن قيامه بعدة سرقات للحقائب النسائية في منطقة الغزالية من خلال التجوال بعجلته وسرقة الحقائب"، مبينا ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم ايقافه وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقه".

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