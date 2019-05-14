2019/05/14 | 12:48

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القبض على اثنين من المشتبه بهم بالاعتداء على العائلة المسيحية في نينوى

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، الثلاثاء، 14 أيار، 2019، حكما بالسجن المؤبد على ارهابي ضبطت بحوزته 10 اصابع سي ‏فور.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الثلاثاء، 14 أيار، 2019، الاطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لداعش في الرمادي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه، "بعملية نوعية نُفذت وفق معلومات است

بغداد اليوم - بابل

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل، الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع في مطعم للوجبات السريعة وسط الحلة.

وقالت المديرية في بيان، إن "الفرق التابعة لها تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب داخل مطعم كنتاكي في منطقة شارع 60 وسط

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