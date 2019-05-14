النزاهة: إحباط محاولة للاستيلاء على عقار مغتربةٍ بطرقٍ غير قانونية

2019/05/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة للاستيلاء على عقار مغتربةٍ بطرقٍ غير قانونية.

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