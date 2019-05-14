اليونسكو تدق جرس الإنذار: المياه الصالحة للشرب أقل من 1%

2019/05/14 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة اليونسكو من أن المياه الصالحة للشرب على كوكب الأرض تقل عن 1% من إجمالي المياه، ما يعني أن العالم مقبل على أزمة خطيرة في الأمن المائي.

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