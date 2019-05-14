تقرير أمريكي: استهداف السفن في الخليج العربي رسالة حرب إيرانية

2019/05/14 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى مركز أبحاث أمريكي أن إيران قد تكون نفذت عمليات التفجير في أربع ناقلات قبالة ميناء الفجيرة أول أمس لتكون بمثابة رسالة لدولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية بأنهما لن تكونا خارج نطاق النزاع في حال اندلاع حرب إيرانية-أمريكية.

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