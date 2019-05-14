هيئة النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار مغتربةٍ بطرقٍ غير قانونية

2019/05/14 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة الديوانيَّة، الثلاثاء، من إحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّته لإحدى المواطنات المُغتربات بطرق غير قانونيَّةٍ، فيما تمَّ ضبط الوكالة الوهميَّة والمُستمسكات المُزوَّرة المُستخدمة بمحاولة الاستيلاء.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “ملاكاتها في مكتب تحقيق المحافظة من إحباط محاولة نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مواطنةٍ مغتربةٍ من خلال نسخ مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ ووكالةٍ وهميَّةٍ، مُبيِّنةً أن إجراءات المكتب أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُوكَّل الوهميِّ وبقيَّة الأطراف المُشتركة”.وكانت الهيئة قد أعلنت في حزيران من العام الماضي عن ضبطها حالات تلاعبٍ بأملاك الدولة تسبَّبت بهدر أكثر من (12) مليار دينارٍ في المحافظة، مُبيِّنةً ضبط كتب تمليكٍ لأشخاصٍ بحجة كونهم من شريحة السجناء السياسيِّين وذوي الشهداء.





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