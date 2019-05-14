داعش يضرم النيران في اراض بمتنازع عليها

2019/05/14 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اضرم عناصر تنظيم داعش يوم الثلاثاء النيران في سفوح مرتفعات منطقة "قره جوغ"، والتي تقع نحو 70 كم غرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وافاد شهود عيان ان التنظيم اضرم النيران في قرابة 3 – 4 كم في سفوح تلك المرتفعات، مشيرين الى ان كبيرا جدا واتى على الحشائش والنباتات البرية في مرتفعات تلك المنطقة.

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