2019/05/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات تطيح بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لداعش في الرمادي

الأنبار / خطوة برس

أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء الإطاحة بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لتنظيم داعش الإرهابي في الرمادي.

وأفاد بيان لمديرية الاستخبارات تلقت “خطوة برس” نسخة منه، بأن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 تمكنت من الإطاحة بأحد أكبر إرهابيي داعش في منطقة صوفية الرمادي بالأنبار”.

وأضاف البيان أن “هذا الإرهابي يعد المسؤول عمّا يسمى بـ(ديوان الدعوة والإرشاد) لعصابات داعش الإرهابية، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تطيح بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لداعش في الرمادي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تطيح بمسؤول ديوان الدعوة والإرشاد لداعش في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).