بالصور.. القوات الامنية تداهم صاحب مولدة لهذا السبب

2019/05/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ داهمت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، صاحب مولدة كهربائية لعدم التزامه بالتسعيرة المفروضة من قبل الحكومة في رمضان والمحددة بـ (7000) دينار للامبير.

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