2019/05/14 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مشتبه بهما بحادثة سطو مسلح على عائلة مسيحية في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/14 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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