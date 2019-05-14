الرصد الزلزالي: هزة أرضية ضرب الكوت

2019/05/14 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سجلت هيئة الرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حدوث هزة أرضية اليوم في الساعة 11:08,45 بالتوقيت المحلي، وحدثت الهزة في محافظة واسط بالقرب من مدينة الكوت.وأشار بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “قوة الهزة بلغت 3،8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بها المواطنون في الكوت شعور واضح”.ودعت الهيئة المواطنين الى […]

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