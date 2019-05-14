2019/05/14 | 13:05

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صالح: ضرورة الاهتمام بدور أكبر للأرمن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية

بغداد/...اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على ان الأرمن مكون أساسي في النسيج الاجتماعي العراقي، مشيرا الى ضرورة الاهتمام بدور أكبر لهم في المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، ان "الرئيس صالح، استقبل صباح اليوم في قصر السلام ببغداد رئيس طائفة الأرمن الارثذوكس نيافة المطران آفاك آسادوريان في العراق والوفد المرافق له".

وأشار صالح بحسب البيان، إلى ان "الأرمن مكون أساسي في النسيج الاجتماعي العراقي"، مشيدا "باصرارهم على التمسك بهويتهم الوطنية والتعايش السلمي مع بقية المكونات".

وابدى صالح "استعداده لمساندة المطالب المشروعة لهم في الحياة الحرة الكريمة مع باقي ابناء الشعب".

واوضح البيان الى ان "المطران اسادوريان عبر عن تقديره للدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية من أجل التقريب بين جميع المكونات العراقية وتعزيز روح التفاهم الوطني".

وبين ان "اللقاء ناقش ضرورة الاهتمام بدور أكبر للأرمن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية".انتهى1

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