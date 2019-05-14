بالوثائق.. نائب يكشف عن فساد تتجاوز قيمته 3 مليارات دينار في ديالى

2019/05/14 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف عضو مجلس النواب رياض التميمي عن فساد بقيمة تتجاوز الـ 3 مليارات دينار بعقد لتجهيز اليات لحكومة ديالى.

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