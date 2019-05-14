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قمر صناعي ووكالة فضاء "عراقية" .. بتمويل "فرنسي" .. الاتصالات تعلن


قمر صناعي ووكالة فضاء
2019/05/14 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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