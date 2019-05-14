بالصورة .. ملكة جمال

2019/05/14 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

حظرت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان (29 عاما)، المنشورات العدائية ضد إسرائيل في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجمت حركة حماس ووصفتها بـ"الإرهابية".

ونشرت سارة عيدان سلسلة ردود على تغريدات نشرها ناشطون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث قالت في إحداها: "الشعب ال...

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