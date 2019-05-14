قيادي بالاتحاد الوطني يرشح نجله لتولي منصب وزير في حكومة كوردستان الجديدة

2019/05/14 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود سـنگاوي يوم الثلاثاء عن ترشيح نجله "كاروان سـنگاوي" لتولي منصب وزارة التخطيط في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان ضمن الحصة المقررة للحزب.

وقال المكتب الاعلامي لسنكاوي اليوم ان الاخير يدعم نجله "كارون" لشغل هذا المنصب.

واكد البيان ان سنكاوي يدعم قرارات الاتحاد الوطني الكوردستاني بما يخص الحكومة الجديدة.

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