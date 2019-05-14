فتح: صمود الشعب الفلسطيني سيفشل صفقة القرن

2019/05/14 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الثلاثاء، التأكيد على أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته وحقوقه وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيفشل (صفقة القرن).ودعت الحركة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا بمناسبة الذكرى الـ 71 للنكبة التي تصادف يوم غد الأربعاء إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للوقوف […]

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