حسين علي يقترب من العودة إلى الزوراء

2019/05/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس

بات الدولي حسين علي المحترف في صفوف نادي قطر، قريبًا من العودة لصفوف فريقه السابق الزوراء وتمثيله في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات تابعتها “خطوة برس” إن “حسين علي لم يجدد تعاقده مع نادي قطر حتى الآن وينتظر القرارات الجديدة في زيادة عدد المحترفين بالدوري القطري مع إضافة لاعب عربي ضمن قائمة المحترفين حينها من الممكن أن يبقى في الدوري القطري موسما إضافيا”.

وأضاف أن “اللاعب تلقى عرضا من أحد الأندية البرتغالية لكنه يرفض الذهاب للبرتغال، بعدما حقق استقرارا في الدوري القطري وفي حال تعذر تعاقده مع أحد الأندية القطرية سيعود مجددا للدوري العراقي”.

وأوضح أن وجهته ستكون إلى فريقه السابق الذي ظهر من خلاله للنجومية الزوراء، مع الاتفاق على شروط العقد التي تسمح له بالمغادرة حال تلقى عرضا احترافيا جديدا.

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