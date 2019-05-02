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مصرع شاب بحادث تصادم في ذي قار

مصرع شاب بحادث تصادم في ذي قار

مايو 14, 2019 - 12:51 م

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بغداد/ خطوة برسأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الثلاثاء، بمصرع قائد دراجة نارية بحادث تصادم في قضاء الشطرة.وقال المصدر لـ” خطوة برس” إن “قائد دراجة نارية يبلغ من العمر (35) عاماً لقي مصرعه نتيجة تصادم وقع بينه وبين مركبة حمل نوع مرسيدس قلاب في قضاء الشطرة شمال ذي قار, والذي فارق الحياة داخل ردهة طوارئ مستشفى الشطرة”.وأضاف أنه “تم فتح فتح تحقيق بالحادث، فيما أجرى قسم المرور المخطط على الحادث وقرر قاضي التحقيق اخلاء سبيل سائق المركبة الحمل لوقوع المخطط على قائد الدراجة بنسبة (100%)”.

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