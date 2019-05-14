خطط عسكرية على مكتب ترامب للرد على أي “حماقة” إيرانية

2019/05/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراته لإيران بارتكاب أي عمل عدائي يستهدف المصالح الأميركية أو مصالح حلفائها في المنطقة.وتأتي

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