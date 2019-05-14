انقسام بواشنطن تجاه التصعيد مع طهران

2019/05/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف واشنطن انقساما إزاء تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران، بين قوى متشددة تقترب من دوائر المحافظين الجدد وترحب بالتوتر في

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