2019/05/14 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني مدير قسم العقود الحكومية في ديوان المحافظة باطلاق مشاريع الطاقة الكهربائية ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2019، مشيراً الى ان المشاريع تتضمن قطاعات التوزيع والنقل.وقال العيداني في بيان انه "بناءً على المطالعة المقدمة من قسم العقود الحكومية شعبة الاعلان تمت الموافقة على اعلان مشاريع الطاقة الكهربائية ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام الحالي، اضافة الى الاشارة الى كتب قسم التخطيط والمتابعة شعبة تخطيط القطاعات والخاص بالكشوفات الفنية لمشاريع قطاع الكهرباء لدوائر توزيع البصرة وشمال البصرة ونقل الطاقة.

واضاف ان "المشاريع التي تمت الموافقة على إعلانها تتضمن (15) مشروعا لدائرتي التوزيع والنقل، اذ تشمل مشاريع توزيع الجنوب انشاء محطتين ثانويتين (2✖5 ‘31) ام في اي 11/33 ك.



ف في السينالكو والرومية وشراء مواد احتياطية للشبكة الكهربائية، وشراء مواد احتياطية للمحطات الثانوية وتجهيز محولات توزيع سعة (400) ك.



ف اي عدد (200)"، مشيراً الى انه "فيما يتعلق مشاريع توزيع كهرباء الشمال تتضمن ايضاً انشاء محطة سعة (2✖5 ‘31) ام في اي 11/33 ك.



ف متكاملة مع منظومة الاتصالات والمواد الاحتياطية عدد (3)، فضلاً عن ايصال التيار الكهربائي للمناطق وتأهيل شبكات الكهرباء".

وتابع العيداني ان "مشاريع نقل الطاقة تتضمن تجهيز متنقلات 33/132 ك.ف سعة (63) ام في اي مع مواد احتياطية عدد (7) وتجهيز محولات قدرة رئيسة 33/132 ك.



ف سعة (63) مع مواد احتياطية عدد (7) وتجهيز سويج كير (33) ك.



ف عدد (5) وتجهيز مواد وتاهيل المحطات الثانوية (400) ك.



ف و (132) ك.



ف متنوعة وتجهيز خانات (132) ك.



ف (132ك، وتجهيز فواصل قدرة (132) ك.



ف عدد (40) سيت وتجهيز مواد احتياطية للمتنقلات سعة (45) ام في اي 33/132 ك ف وتجهيز محولة ذاتية 250 ام في اي (400) ك ف احادية الطور عدد (2)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تطلق مشاريع الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تطلق مشاريع الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).