بالجدول.. رحلات الطائر الاخضر ليوم غد الاربعاء

2019/05/14 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر اليكم وكالة النبأ للأخبار، يوم السبت، جدولين منفصلين عن رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الاربعاء 15 آيار2019.ويضمالجدول مواعيد الرحلات المغادرة والقادمة على متن الخطوط الجوية العراقية لمختلف المحافظات العراقية وانحاء العالم، الى جانب الشركة رحلات المخصصة للعمرة.

وتأسست الخطوط الجوية العراقية عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية، وتعتبر أكبر خطوط للملاحة الجوية في العراق.



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