2019/05/14 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سيعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في الساعات القليلة المقبلة، عن تحالف جديد تحت مسمى "تحالف القوى العراقية"، برئاسته .

وقال عضو التحالف الجديد

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