2019/05/14 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

أعلنت مديرية زراعة كربلاء عن انتهائها من حملة لمكافحة حشرة الدوباس باستخدام طريقة الحقن وأسفرت عن مكافحة 35 الف نخلة في عموم محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة كربلاء: الانتهاء من مكافحة 35 ألف نخلة ضد حشرة الدوباس باستخدام طريقة الحقن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة كربلاء: الانتهاء من مكافحة 35 ألف نخلة ضد حشرة الدوباس باستخدام طريقة الحقن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).