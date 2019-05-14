2019/05/14 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الطاقة السعودي: استهداف محطتي ضخ لخط انابيب نفط بعمل ارهابي

يتبع ......

بغداد اليوم- متابعة

يعتزم مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد، تتكون من جميع اللجان المنضوية فيه، لتكون مساندة لعمل القضاء ومجلس الوزراء، الى جانب هيأة النزاهة الموجودة بالبرلمان.

وقال عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي، في تصريح صحفي

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (14 أيار 2019)، إدانتها لتعرض 4 سفن الى عمليات تخريبية في المياه الاقليمية لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق يؤكد تضامنه مع ال

بغداد اليوم- بغداد

أشاد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (24 أيار 2019)، باصرار ابناء طائفة الأرمن الارثذوكس على التمسك بهويتهم العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، إن "صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الطاقة السعودي: استهداف محطتي ضخ لخط انابيب نفط بعمل ارهابي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الطاقة السعودي: استهداف محطتي ضخ لخط انابيب نفط بعمل ارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).