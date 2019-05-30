2019/05/14 | 13:22

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القبض على لص سرق أجهزة عيادة طبية في شارع فلسطين

بغداد / خطوة برس

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، القبض على لص أقدم على سرقة أجهزة من عيادة طبية في شارع فلسطين وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات توفرت إلى مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ عن تواجد متهم مطلوب بقضية سرقة عيادة طبية، وعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص”.

وأضافت انه “بعد جمع المعلومات والتحري تم القاء القبض على المتهم الذي اعترف صراحة عن قيامه بسرقة (جهاز اشعة قيمته ٢٠ الف دولار امريكي واجهزة كهربائية وجهاز حاسوب ومواد مختلفة ومتعددة اخرى من داخل عيادة طبية ضمن منطقة شارع فلسطين”.

وتابع البيان أن “الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص وتم إيقافه وفق أحكام المادة (٤٦١ ق.ع) واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحقه”.

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