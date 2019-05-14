2019/05/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس النواب الليبي بـ 70 نائباً على حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ضربة لقطر .. البرلمان الليبي يصنف الإخوان جماعة إرهابية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ضربة لقطر .. البرلمان الليبي يصنف الإخوان جماعة إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).