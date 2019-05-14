بومبيو: النظام الإيراني مزعزع لاستقرار المنطقة.. وهدفنا قطع أذرعه

2019/05/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وهدف الولايات المتحدة هو إصلاح هذا الوضع.

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