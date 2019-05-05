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العراق يدين تعرض أربع سفن لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات

العراق يدين تعرض أربع سفن لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات

مايو 14, 2019 - 1:14 م

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بغداد/ خطوة برسأعربت وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن إدانة العراق واستنكاره الشديد لما تعرضت له أربع سفن لعملـيَّات تخريبيَّة في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “نُؤكّد تضامُننا مع الأشقاء في دولة الإمارات في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مُواطِنيها”.وأضافت أن “العراق يرى أنَّ ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب يُهدِّد أمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة”، مشددة على “أهمِّية تضافر الجُهُود في التصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن، واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً”.



ودعت الوزارة، دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى “اتباع سياسة التهدئة والتعاون المشترك للمساهمة الفاعلة في تأمين سلامة الناقلات وحركة الملاحة في منطقة الخليج لتاثيرهما على مصالح بلدان المنطقة وحركة التجارة الدولية”.

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