2019/05/14 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستنكر ما تعرَّضت له أربع سفن من عملـيَّات تخريبيَّة بالامارات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستنكر ما تعرَّضت له أربع سفن من عملـيَّات تخريبيَّة بالامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).