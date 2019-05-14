2019/05/14 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولات لزعزعة الأمن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"عمليات تخريبية" بالمياه الإقليمية للإمارات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"عمليات تخريبية" بالمياه الإقليمية للإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).