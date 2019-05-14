الجبوري: “ابو الهوايش” اشترى ذمة بعض اعضاء مجلس نينوى

2019/05/14 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري: “ابو الهوايش” اشترى ذمة بعض اعضاء مجلس نينوىسياسية- كلكامش برس؛ علق السياسي العراقي مشعان الجبوري، الثلاثاء، على عملية تنصيب محافظ نينوى التي اثارت الكثير من الجدل.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه تويتر: “من اموال ميزانية محافظة صلاح الدين التي يسرقها كل عام “ابو الهوايش “ يشتري ذمة بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى بما مكن محور الكاولية من تعيين محافظ موال له ليستولي على ميزانيتها !؟؟”.

ويشير مشعان الجبوري في تغريدته الى محافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري “ابو مازن” الذي طالما كانت الاتهامات متبادلة بين الطرفين.

يذكر ان مجلس محافظة نينوى قد صوت امس على اختيار النائب منصور المرعيد محافظاً لنينوى بحصوله 28 صوت وهو ما اثار ضجة في الاوساط السياسية بعد كتاب البرلمان بالتريث لاختيار المحافظ وهذا ما لم ينفذه مجلس المحافظة المتهم بتلقيه “رشاوى” مقابل انتخاب الشخصيات حسب زعم بعض القيادات في المحافظة.

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