القبض على السارق المرعب في النجف

2019/05/14 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت القاء القبض على سارق بالجرم المشهود بعد تلقي معلومات دقيقة .وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “دوريات نجدة النجف قامت بتشكيل فريق عمل ضم عددا من الضباط والمنتسبين بعد ورود معلومات دقيقة حول قيام متهم بسرقة أجهزة الاتصال من ايدي […]

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