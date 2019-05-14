2019/05/14 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بإعادة تأهيل شبكات ري محافظة الديوانية .وقال موفدنا إنه، استعداداً للموسم الزراعي الحالي قامت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والجمعيات الفلاحية في الفرات الاوسط واطلقت حملة خدمية واسعة النطاق لتأهيل كامل لشبكات ري المبازل والانهر في قضاءي غماس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهندسة العسكرية في الحشد تباشر بإعادة تأهيل شبكات ري محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهندسة العسكرية في الحشد تباشر بإعادة تأهيل شبكات ري محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).