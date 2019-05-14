الى وحيدي في يوم عيده

2019/05/14 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكتمال برجاس

أقبل اليَّ أيها الخريف كيف ومتى شئت ..



فإن رياحك الصفراءلن تبعثرَ اوراقي ولن يضطرب لها إيقاع نبضي...فقد حباني الله ذات نيسان ٍغرسة زيتون ٍ خضراء بكل الفصول ...سقيتها ماء قلبي وشذبت أغصانها الطرية على مر السنين إلى أن أضحت شجرةً تغنيني عن بساتين الأرض كلها

شجرةً وارفةً تتمدد روحي في ظلالها وترتاح وحول جذعها القوي أفترش وأزاهيري بساط الحب والآمان حانيةً تراقص اغصانها مع نسيم الصباح لتمرر لنا نور الشمس وتنكفيء على ذاتها عند الأصيل لتغدوَ سقفنا المنيع ..نولم تحته مواسم الفرح ونضيء شموع الابتهال..

ولدي ..ياذراع روحي التي لم تخذلني يوماً ...البستك ثوب الدفء والحنان فألبستني ثياب العز والفخر...ليكن عمرك أطول من عمري وأجمل..

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