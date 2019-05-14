2019/05/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مؤسسة الشهداء : انجاز معاملات التقاعد وتوزیع وصولات مراجعة لذويهم

14/05/2019 14:16:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت دائرة معاملات ذوي الشهداء والجرحى التقاعدية، الثلاثاء،عن إنجاز معاملات التقاعد وتوزیع 400 وصل مراجعة لذوي الشهداء.

وذكر بيان للدائرة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها انجزت وسلمت المواطنين (400) وصل مراجعة لدائرة التقاعد لإكمال هوياتهم التقاعدية وحسب الآلية المتبعة بين مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية .

واضاف، ان مدير عام الدائرة طارق المندلاوي وزع الوصولات لذوي الشهداء والمصابين .

وأكد المندلاوي ان "مؤسسة الشهداء هي الجهة الراعیة لذوي شهداء العراق والجرحى وساعیة بالمطالبه من الجهات الحكومیة والتشریعیة لتخصیص الموازنات المالیة للمؤسسة لینال جمیع ذوي الشهداء الاستحقاقات التي كفلها قانون مؤسسة الشهداء لهذه العوائل الكریمة" .

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