المحكمة الاتحادية ترد طعنا بانتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية

2019/05/14 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ردت المحكمة الأتحادية العليا اليوم الثلاثاء المصادف 14/5/2019 الدعوى التي أقامها كل من (صباح الكناني،سمير الموسوي، حسين العميدي، طالب فيصل، اياد نجف، خليل ياسين، خالد كبيان، مشتاق حميد) ضد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في 16/2/2019.

وقال مدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية نعيم البدري في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان" قرار المحكمة الأتحادية العليا يعد "قرارا باتا غير قابل للطعن والتمييز"، مبينا ان" المشتكين اعلاه طالبوا ببطلان انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، الا ان المحكمة ردت الدعوى وافهم القرار علنا".

وأضاف ان" المعترضين طالبوا بدخول وزارة الشباب والرياضة في الشكوى "كشخص ثالث" وطالبت بدورها بأبطال الأتتخابات وقدمت لائحة للأعتراض في الدعوى اعلاه، وان القضاء العراقي العادل قال كلمته وبالتالي رد الدعوى وسيكون هذا القرار كافيا لرد جميع الدعوات التي اقيمت ضد اللجنة الأولمبية والتي تطالب ببطلان انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية".

وبين إن" اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مؤسسة رصينة تأسست منذ عام 1948 وهي كيان قائم ويمارس عمله، مشيرا الى ان" الأيام القليلة ستشهد رفع كلمة "الكيان المنحل" الذي اطلق الحاكم الأمريكي سيء الصيت "بوول بريمر" من خلال القضاء العراقي العادل".

بغداد اليوم- متابعة

أشارت تقارير إنجليزية جديدة إلى أن ريال مدريد الإسباني بدأ تحركاته الجدية "للتخلص" من النجم الويلزي غاريث بيل، الذي لن يكون في مخططات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "صن" البريط

بغداد اليوم/ متابعة

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميا عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بشأن أهم الأمور التي جرت في النادي ، وطالبت الجميع بدعم الفريق قبل نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا في 25 من مايس الجاري ، عقب ما حدث في د

بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، انه سيتم حل جميع المشاكل المالية للاتحادات الرياضية خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال استقباله أعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم برئاسة النائب الثاني علي جبار.





وقال رياض في بيان تلقته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المحكمة الاتحادية ترد طعنا بانتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المحكمة الاتحادية ترد طعنا بانتخابات المكتب التنفيذي للاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).