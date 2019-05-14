الزيادي يدعو حكومة عبد المهدي للرد على ضبط معدات تستخدم لأغراض نووية

2019/05/14 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب بدر الزيادي، إنه لا يمكننا اتخاذ موقف من ما نشرته وسائل إعلامية بشأن ضبط السلطات الفنلندية معدات متوجهة للعراق والتي تستخدم لأغراض نووية، طالما لم يصدر بيان رسمي من الجهات الرسمية.

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