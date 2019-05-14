العراق: ما تعرَّضت له السفن من تخريب في مياه الإمارات يُهدد أمن الخليج كله

2019/05/14 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعرب العراق عن إدانته واستنكاره الشديد لما تعرَّضت له 4 سفن من عملـيَّات تخريبيَّة في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نُؤكّد تضامُننا مع الأشقاء في دولة الإمارات في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مُواطِنيها”.

وأضافت، انه “يرى العراق أنَّ ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب يُهدِّد أمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة؛ لذا نُشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود في التصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن، واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.”.

ودعا البيان، دول المنطقة والمجتمع الدولي، إلى “اتباع سياسة التهدئة والتعاون المشترك للمساهمة الفاعلة في تأمين سلامة الناقلات وحركة الملاحة في منطقة الخليج لتاثيرهما على مصالح بلدان المنطقة وحركة التجارة الدولية”.

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