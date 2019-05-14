صالح: الأرمن مكون أساسي في النسيج الاجتماعي العراقي

2019/05/14 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، نيافة المطران آفاك آسادوريان رئيس طائفة الأرمن الارثذوكس في العراق والوفد المرافق له.

وأشار رئيس الجمهورية بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى ان “الأرمن مكون أساسي في النسيج الاجتماعي العراقي” ، مشيداً “باصرارهم على التمسك بهويتهم الوطنية والتعايش السلمي مع بقية المكونات”.





وأبدى صالح، “استعداده لمساندة المطالب المشروعة لهم في الحياة الحرة الكريمة مع باقي ابناء الشعب”.

بدوره، عبر المطران اسادوريان، عن “تقديره للدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية من أجل التقريب بين جميع المكونات العراقية وتعزيز روح التفاهم الوطني”.





وذكر البيان، انه “جرى خلال اللقاء الحديث عن ضرورة الاهتمام بدور أكبر للأرمن في المؤسسات التشريعية والتنفيذية”.

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