وزير الطاقة السعودي يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب نفط لهجوم

2019/05/14 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليبعد ساعات من اعلان جماعة الحوثي اليمنية تنفيذها عملية كبرى في السعودية، اقر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم الثلاثاء، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب.

وأوضح الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” هذا “الخط ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات “درون ” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة”.

وتابع “قد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي”.

وأكد الوزير في تصريحه أن المملكة “تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران”.

وفي ختام البيان أكد “الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع”.

وصباح اليوم الثلاثاء، نقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، عن مصدر عسكري قوله إنهم نفذوا “عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية”.

وأوضح المصدر العسكري، أن “7 طائرات مسيرة بدون طيار نفذت الهجمات، ضد منشآت حيوية سعودية”، دون تقديم توضيحات، حول طبيعة المنشآت.

وشدد على أن العمليات، تأتي ردا على “استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”، مؤكدا في الوقت ذاته على استعدادهم “لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية، في حال استمر العدوان والحصار الجائر”.

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