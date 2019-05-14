2019/05/14 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… باتت أيام الجناح الويلزي جاريث بيل، معدودة داخل جدران ريال مدريد، بعد خروجه من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.ووفقًا لصحيفة “صن”، فإن جاريث بيل يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعدما عرضه ريال مدريد، على ناديه السابق توتنهام، للتخلص منه.وذكرت الصحيفة أن توتنهام سيقدم عرضًا لريال مدريد، لاستعارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعرض بيل على عملاق إنجليزي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعرض بيل على عملاق إنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).